İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Vekili Epcim, 13 aileye misafir oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari Belediye Başkan Adayı ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentin değişik mahallelerinde bulunan 13 aileye misafir oldu.


Hakkari'nin 15 değişik mahallesinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Epcim, yöre halkının yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve iş insanı Yılmaz Azizoğlu ile ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kıran Mahallesi sakinlerinden Nazım Işık, Sümbül Mahallesi sakinlerinden Abdi Arslan, Bulak Mahallesi Gültekinler semtinde kadınlar ve mahalleliler, Bağlar Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Akdemir, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Aziz Öncü, Gazi Mahallesi sakinlerinden Tahir Kaval, Gupsi TOKİ bölgesinde Nergiz Kaplan ve Mahmut Duman ile bir araya gelerek vatandaşların önerisini alan Epcim, 2019-2023 değişim dönüşüm projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.


Ziyarette duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, bu hizmetlerin devam etmesini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.