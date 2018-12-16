Başkan Vekili Epcim, istinat duvarı devrilen okulun çevresinde incelemelerde bulundu

Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde heyelan bölgesinde bulunan bazı evlerde toprak kayması nedeniyle hasar meydana gelirken, İmam Hatip Lisesi pansiyonuna ait istinat duvarı ise toprak kayması sonucu devrildi. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve beraberindeki teknik heyetle birlikte pansiyonun çevresinde incelemelerde bulundular. Bölgeye gelen iş makineleri ise okul çevresini toprak yığınlarından temizlemek için çalışma başlattı.

Bazı mahalle sakinleri ise, bölgenin yeraltı su kaynaklarının çok sık olduğu sulak bir alan olduğunu belirterek, “Üç gün önce Hakkari ilinde meydana gelen yoğun yağış sonucu perde betonların arkasında oluşan heyelan sonucu devrilmesine sebep oldu. Yaklaşık 40 yıldır Kıran Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Burası heyelan bölgesi olduğu için sürekli kaymalar meydana geliyor. Şu ana kadar 10 ev zarar gördü. Bunlardan birçoğu evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Şu an hepsi kiracı. Evlerimiz her yıl yağışlarla birlikte gün geçtikçe kaymaya maruz kalıyor. Bu toprak kayması nedeniyle de evlerimizde çatlaklar meydana gelmiş. Bahçelerimizdeki toprak sürekli kayıyor. Meyve ağaçlarımız zarar görmüş durumda” şeklinde konuştular.