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Başkan Vekili Epcim, ziyaretlerini sürdürüyor

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ziyaretlerini sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Cüneyt Epcim'in ildeki ziyaretleri devam ediyor. Epcim, Hakkari'nin kadim esnaf ve eşraflarından olan Hacı Halit Yıldırım, Ahmet Onay ve Engin Ümit'i iş yerlerinde ziyaret etti. Epcim, daha sonra da Kayacan Caddesi üzerinde yer alan Öz Çiftçiler İnşaat, Arya Balıkçılık ve Betül Ticareti ziyaret edip, burada bulunan esnaflarla bir süre sohbet etti. Başkan Vekili Epcim, sohbet esnasında belediyenin ilde yaptığı hizmetler, devam eden hizmetler ile yeni projeleri hakkında bilgi verdi.


Belediyenin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten Hakkari eşrafları ve esnafları ise, hizmetlerin devam etmesini istediler. Kentte yapılan hizmetlerin ilin bir anda imajını değiştirdiğini ifade eden esnaflar, hizmetlerin devamı için ellerinde geleni yapacaklarını söylediler.

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