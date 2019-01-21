Başkan Vekili Epcim'den Arslan ve Çakır ailelerine ziyaret

Kentin değişik mahallelerinde ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, son olarak AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile konuk oldukları evlerde halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sümbül Mahallesi sakinlerinden Şaban Arslan ile Yeni Mahalle sakinlerinden Mehmet Şerif Çakır'ın ailesini ve komşularını ziyaret eden Epcim ve beraberindekiler, vatandaşların sevgi seli ile karşılandılar.

Başkan Vekili Epcim, vatandaşlara yapılan hizmetlerle yeni dönem projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ve Hakkari'nin her geçen gün geliştiğini belirten vatandaşlar, bu hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Epcim'e teşekkür ettiler.