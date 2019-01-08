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Başkan Vekili Epcim'den Er ailesine ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, ildeki ev ziyaretlerini sürdürüyor.


Hakkari Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüten Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrulllah Gür ile Bağlar Mahallesi'nde ev ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya geldi. Epcim ve beraberindekiler, daha sonrada Pehlivan Mahallesi sakinlerinden Mela Şeref Er ailesi ve komşuları ile bir araya gelerek, bir süre sohbet ettiler. Epcim, ziyarette belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek, yeni projelerini anlattı.


Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, bunun devamını istediklerini belirttiler.

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