İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Vekili Epcim'den esnaf ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.


Kentte yaptığı birbirinden güzel hizmetlerle halkın takdirini kazanan Başkan Vekili Epcim, ziyaret ettiği her yerde yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı da olan Epcim, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile birlikte esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Yeni projeler hakkında bilgi veren Epcim, esnafların da önerilerini aldı. Hakkari'ye tarihten ilk defa kısa sürede bu kadar güzel hizmetlerin yapıldığını belirten esnaflar, bu hizmetlerin devamını istediler. Hakkari'deki yüksek kira artışlarını da Epcim'e anlatan esnaflar, kentteki kiraların birçok ildeki kiraların üstünde olduğunu söyleyerek, çözüm bulunmasını talep ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.