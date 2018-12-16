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Başkan Vekili Epcim'den Hak-Soy-Der'e ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Eğitim ve Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneğini (Hak-Soy-Der) ziyaret etti.


Başkan Vekili Epcim, Hak-Soy-Der Yöneticisi Muharrem Seven, imamlar, bazı mahalle muhtarları ile vatandaşlar tarafından karşılandı. Burada toplanan Hak-Soy-Der üyeleri ile vatandaşlarla bir süre sohbet eden Epcim, belediye hizmetleri ve bundan sonra yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi verdi.


Hakkari için yeni projelerinin bulunduğunu da belirten Epcim, bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


Burada bulunanlar ise, Epcim'e ilde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Hakkari halkının bu hizmetleri gördüğünü ve gereğini yapacaklarını söylediler. Vatandaşlar, “Başkanım, Hakkari ilk defa bu kadar hizmet gördü. Batıya göç eden Hakkarili vatandaşlar buranın fotoğraflarını gördüklerinde Hakkari olduğuna inanmaktan güçlük çekiyorlar. Kentimiz artık cıvıl cıvıl, halk hizmetlerden memnun. Allah Epcim'den razı olsun” şeklinde konuştular.

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