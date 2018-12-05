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Başkan Vekili Epcim'den kanaat önderi Adıyaman'a ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan Jirki Aşiretinin kanaat önderi Mehmet Adıyaman’ı ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan Jirki Aşiretinin kanaat önderi Mehmet Adıyaman'ı ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören Hakkari'nin kanaat önderi Mehmet Adıyman'a ziyaretler sürüyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim de Mehmet Adıyaman'ı ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Adıyaman, Başkan Vekili Epcim'in Hakkari'yi yaşanılır bir kent haline getirdiğini ifade ederek, bu güzel hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, Hakkari halkının kendisine minnettar olduğunu söyledi.

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