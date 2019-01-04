Başkan Vekili Epcim'den mahalle ziyaretleri

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, değişik mahallelerdeki ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Epcim; son olarak Ağacanoğlu, Kurt ve Duran ailelerini ziyaret etti.

Biçer Mahallesi'nde H. Mustafa Ağacanoğlu, Pehlivan Mahallesi'nde Hacı Casım Kurt ve Medrese Mahallesi'nde bulunan Hacı Salih Duran'ın evlerine konut olan Epcim ve beraberindekilerde, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Hakkari'de, tarihte görülmemiş hizmetlerin yapıldığını belirten vatandaşlar, bu hizmetlerin devamından yana olduklarını ifade ederek, çalışmalarından dolayı Başkan Vekili Epcim'e teşekkür ettiler.