Başkan Vekili Epcim'e yoğun ilgi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e destekler çığ gibi büyüyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, ev ziyaretlerine devam ediyor. Kentin ileri gelenleri, kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek, yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Epcim'e sevgi seli büyüyor.

Dağgöl Mahallesi'nde Bayram Tan, Halife Derviş Mahallesi'nde Timur Yoldaş ve Kıran Mahallesi'ndeki bazı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Epcim, yoğun ilgi ile karşılandı. Başkan Vekili Epcim ve beraberindekilerin etrafında toplanan mahalle sakinleri, içinde bulundukları sorun ve sıkıntıları samimi bir ortamda rahatlıkla dile getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hakkari'nin 10 yıl daha hizmete ihtiyacı olduğunu belirten Epcim, yöre halkının bu güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, yeni projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Başkan Vekili Epcim'in vali yardımcısı görevinde bulunduğu sırada da kendilerini çok iyi tanıdıklarını belirten mahalle sakinleri, başkanlık görevinde bulunmasının ise kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler. Hakkari'nin değişen yüzünün göz önünde bulunduğunu dile getiren mahalle sakinleri, 3 yıllık sürede yapılan yeni içme suyu şebekesi, asfaltlı yollar, aile ve çocuk parkları, çocuk oyun merkezi, yürüyüş yolları, aydınlatmalar ve birçok hizmeti Hakkari'ye kazandıran Epcim'e teşekkür ederek, başarıların devamını dilediler.

Epcim'in ev ziyaretlerine AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş da eşlik etti.