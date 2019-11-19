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Başkan Yıldırım'dan Müdür Aydın'a ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Hakkari'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Müdür Aydın'ın ile bir süre sohbet eden Başkan Yıldırım, ilgiden dolayı teşekkür etti.


Hakkari Emniyet Müdürü Aydın ise, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Müdür Aydın'a, Yüksekova Belediyespor Kulüp formasını hediye eden Başkan Yıldırım, yeni görevinde başarılar diledi.

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