Başkanlardan Müdür Gür'e ziyaret

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Kurucusu ve Başkanı Seda Yekeler ile Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD) Başkanı Selim Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret ettiler.

Dil eğitimi konusunda çalışmalar yapan SEYEV Başkanı Seda Yekeler, OMSAD'ın vermiş olduğu destekle Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokuluna yaptıkları yardım programı dolayısıyla Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e ziyarette bulundular. Ardından Müdür Gür ile birlikte Vali İdris Akbıyık'ı makamlarında ziyaret eden heyet, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda il merkezinde görev yapan yabancı dil öğretmenlerine, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “Yabancı Dil Öğretimi” üzerine eğitim vererek bilgi alışverişinde bulundular.

Müdür Gür'ün düşüncelerini dinleyerek yeni projeler hakkında bilgi veren Seda Yekeler ile Selim Kahraman, bazı okulları da ziyaret ettiler.