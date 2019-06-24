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Başsavcı Balık'tan Vali Akbıyık'a veda ziyareti

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1.

Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Manisa'nın Salihli ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a veda ziyaretinde bulundu.


Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile bir süre sohbet ederek Hakkâri'de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.


Ziyarette Başsavcı Balık'a, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

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