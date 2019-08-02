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Başsavcı Çınar'dan Vali Akbıyık'a iade-i ziyaret

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’a iade-i ziyarette bulundu.

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a iade-i ziyarette bulundu.


Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan "Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi" ile Serik Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İsmet Çınar, bir süre önce kendisini ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Akbıyık'a iade-i ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Çınar ile bir süre sohbet etti.

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