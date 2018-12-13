Bayburt Valisi Pehlivan'dan Hakkari'ye selam

Yaklaşık 11 yıl önce Hakkari'de vali yardımcısı olarak görev yapan ve şimdi Bayburt Valisi olan Ali Hamza Pehlivan, Hakkarili iş adamının vasıtasıyla selam gönderdi.

Cana yakınlığı ve yöre halkı tarafından sevilen ve sayılan dönemin Hakkari Vali Yardımcısı ve şimdiki Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari'yi unutmadı. Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er ve AK Parti Hakkari Milletvekili Aday Adayı Adem Gemici, yaklaşık 11 yıl önce Hakkari'de görev yapan Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret ettiler.

Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın tüm Hakkarililere kucak dolu selamlar gönderdiğini söyledi. Er, “Valimiz Pehlivan, Hakkari halkının her zaman gönlünde ayrı ayrı yerleri olduğunu ve asla unutmadıklarını ifade etti. Valimiz, telefon ile randevu talebimize anında cevap verip bizi kabul etti. Bize gösterdiği alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Valimiz Pehlivan'ın tüm Hakkari halkına ise kucak dolu selamlarını getirdik” dedi.