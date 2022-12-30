BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hakkari'de konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Yüksekova'dan sonra Hakkari'ye geldi.

Yüksekova'dan Hakkari'ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Özel Harekat Merkezi, Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ziyareti sonrasında çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, Ulucami'deki cuma namazı çıkışında Hakkari ve Yüksekova ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulundu. Destici, "Yüksekova'da ziyaretlerde bulunduk, STK temsilcileri ile görüştük. Vatandaşların dertlerini dinleyerek taleplerini aldık. BBP Yüksekova ve Hakkari'de milletvekili seçilene kadar ben Hakkari milletvekiliyim, hep onların yanında olacağım. Burada belirtmek istiyorum EYT çıktı maalesef burada bazı vatandaşlarımız EYT'den faydalanacak kadar prim borçlarını, sürelerini yaşları geçmelerine rağmen tamamlayamamışlar. İnşallah buna yeni bir düzenleme yapılabilir. Çünkü buradaki insanların ne şartlar altında yaşadıklarını ve ne bedeller ödediklerini biliyoruz. Güvenlik güçleri burada teröristlerle mücadele ederken şefkat eli de vatandaşlarımızın üzerinde. Altyapı ve üstyapıda Hakkari ve Yüksekova büyük bir gelişim içerisinde. Özelikle ulaşım ve yeni açılan tünellerle daha kolay hale gelecektir. Ziyaretimizde de gördük ki bölgenin en büyük sorunu istihdam ve işsizlik, bu da bu bölgeye has değil bölgenin genelinde bir problem olarak devam ediyor. Bu bölge yatırım konusunda kendisine düşen payı bundan sonra daha güçlü bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Biz kardeşiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si birinci sınıf vatandaştır. Hiç kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yoktur. Kim hak mücadelesi adı altında teröre ve şiddete başvuruyorsa, devletin varlığına göz dikiyorsa, devletin bütünlüğünü parçalanmaya yelteniyorsa, milletin arasına nifak sokarak milleti bölmeye çalışıyorsa biz buna müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz" dedi.