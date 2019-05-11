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Belediye asfalt yama çalışmalarına başladı

Hakkari Belediye Başkanlığı kent genelinde bozulan yolların onarımı için çalışmalarını başlattı.


Hakkari Belediyesi bir süre önce yaptığı yazılı açıklama da hava şartlarının normalleşmesi ile kent genelinde bozulan yolların onarılacağını duyurdu. Çalışmalar bugün çevre yolu, hastane kavşağı ile gençlik caddesi üzerinde başladı. Çalışmalar kapsamında Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol onarım ekipleri, ilk olarak yollardaki bozuk bölümleri kesip yama için uygun hale getirdi. Ekipler ardından bozuk bölümleri sıcak asfaltla kaplayarak onardı. Onarım çalışmalarını Belediye Başkanı Cihan Karaman'da yerinde takip edip denetimde bulundu.

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