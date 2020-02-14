İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye ekibi tipiye yakalandı

Hakkari Belediyesi ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak isterken tipiye yakalandı.


Okulların tatil edildiği ve sabah saatlerinden itibaren kapanan yerleşim yeri sayısının 297'ye yükseldiği Hakkari'de, kar yağışı yerini tipi ve dondurucu havaya bıraktı. Yolların buz pistine döndüğü bazı mahallelerde içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun tipiye aldırış etmeyen belediye ekipleri, mahsur kalan araçlara ulaşarak beraberinde götürdükleri halatların yardımıyla yakalandıkları tipiye rağmen kurtardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.