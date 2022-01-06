İhlas Haber Ajansı

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Belediye ekibi yavru baykuşu sağlığına kavuşturdu

Hakkari’de yavru baykuş sağlığına kavuşturularak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hakkari'de yavru baykuş sağlığına kavuşturularak doğal yaşam alanına bırakıldı.


Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin Tüvtürk araç istasyonundan gelen ihbar üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaralı yavru baykuşu teslim alan ekipler hemen belediye kliniğine ulaştırdı. Burada yapılan muayene sonucunda kanadından yaralandığı tespit edilen baykuşun gerekli tedavileri yapıldı. Tam donanımlı hayvan kliniğinde kısa sürede sağlığına kavuşan baykuş, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Hakkari Doğa Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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