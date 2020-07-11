İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye ekibinden Ebabil kuşuna şefkat eli

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Abdulmecit Yılmaz isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Abdulmecit Yılmaz isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Abdulmecit Yılmaz isimli bir vatandaş tarafından bulunan yavru Ebabil kuşu, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Klinikte tedavi altına alınan Ebabil kuşunun biraz daha büyümesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirten ekipler, Ebabil kuşunun yerde nadir bulunan bir kuş türü olduğunu söylediler. Ebabil kuşunun gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarını ifade eden veteriner ekipleri, “Kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan Ebabil kuşları, diğer kuşlardan farklı olarak tüm hayatlarını uçarak geçirebiliyor. Bu kuş türü sadece üremek için yere konuyor. Kendilerine has kanat yapısı ile uçarken aynı zamanda uyuyabildiklerini de ifade eden ekipler, Kur'an-ı Kerim'de de Ebabil kuşundan bahsedildiğini hatırlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.