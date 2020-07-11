Belediye ekibinden Ebabil kuşuna şefkat eli

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Abdulmecit Yılmaz isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Abdulmecit Yılmaz isimli bir vatandaş tarafından bulunan yavru Ebabil kuşu, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Klinikte tedavi altına alınan Ebabil kuşunun biraz daha büyümesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirten ekipler, Ebabil kuşunun yerde nadir bulunan bir kuş türü olduğunu söylediler. Ebabil kuşunun gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarını ifade eden veteriner ekipleri, “Kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan Ebabil kuşları, diğer kuşlardan farklı olarak tüm hayatlarını uçarak geçirebiliyor. Bu kuş türü sadece üremek için yere konuyor. Kendilerine has kanat yapısı ile uçarken aynı zamanda uyuyabildiklerini de ifade eden ekipler, Kur'an-ı Kerim'de de Ebabil kuşundan bahsedildiğini hatırlattı.