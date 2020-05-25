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Belediye ekipleri aç kalan güvercinleri besledi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinleri besledi.


Hakkari'de hayvan sever bir vatandaşın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güvercinlerinin iki gündür aç kaldığını ve beslenmeleri gerektiğini bildirmesi üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvercin sahibi ile irtibata geçen ekipler, aç kalan kuşları besledi.


Hayvan sever bir vatandaş tarafından kısıtlama nedeniyle güvercinlerinin iki gündür aç olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getiren belediye ekipleri, belirtilen adrese giderek kuşları beslediklerini söylediler.


Güvercin besleyen vatandaş ise duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

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