İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye ekipleri bayram boyunca mesai yaptı

Hakkari Belediyesinin tüm birimleri bayram boyunca yoğun mesai yaptı.


Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca yoğun mesai yaptı. Kentin değişik noktalarında iki ayrı ekiple oluşan arızaları gideren belediye ekipleri, bayramın 3 günü hiç durmadan çalışması kent sakinleri tarafından taktirle karşılandı.


Belediyenin fen işleri, su arızı, kanalizasyon, temizlik işleri ile park ve bahçeler ekiplerinin kısıtlamayı fırsat bilerek geceli gündüzlü çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten vatandaşlar, temiz bir Hakkari için tüm mahalle sakinlerinin elbirliği ile belediye ekiplerine yardımcı olmalarını istediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.