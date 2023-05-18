İhlas Haber Ajansı

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Belediye ekipleri bir haftada 48 arızaya müdahale etti

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekibi, bir hafta içerisinde 48 ayrı su arızasına müdahale etti.


Kış aylarında olumsuz hava şartlarına rağmen kentin susuz kalmaması için büyük bir gayret sarf eden su arıza ekibi, yaz aylarında da sıcak havalara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Kentin su ihtiyacının karşılandığı tüm depoları yıkamadan geçiren belediye ekipleri, meydana gelen su arızalarına ise anında müdahale ediyor.


Belediye su arıza ekibi, bir hafta içerisinde 38 abone arızası, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ana hattı arızası, merkezde 10 adet ana hat arızası olmak üzere toplam 48 su arızasını giderdi.

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