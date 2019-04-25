Belediye ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Belediye ekipleri, soğuk hava deposu, et ve balık ürünleri, gıda ve sebze satan işyerlerini büyük bir titizlikle denetlediler. Denetimleri elde bırakmayan belediye ekipleri, dolap ve raflardaki malzemelerin tarihlerini tek tek kontrol ettiler. Denetimlerden memnun olduklarını belirten esnaflar ise, kendilerine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Belediye ekipleri, denetimlerinde ağırlıklı olarak, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler yaparak, iş yerlerinin yasalara uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için denetimlere devam edileceğini belirtti.