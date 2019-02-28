Belediye ekipleri karla mücadele ediyor

Mahallelerde yol genişletme çalışmaları devam ederken, çarşı merkezinde biriken kar yığınları ise iş makinelerinin yardımıyla kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, yaya ve trafiği etkileyen kar yığınlarını iş makineleri ile il dışına çıkarttıklarını belirttiler.

Ayrıca Hakkari ve Yüksekova ilçesinde ise kapalı olan 107 köy ve mezradaki karla mücadele çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.