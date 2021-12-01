İhlas Haber Ajansı

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Belediye ekipleri okul pansiyonlarını denetledi

Hakkari Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda kalmalarını sağlamak amacıyla okul pansiyonlarını denetledi.


Hakkari Belediyesi, okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla okul pansiyonlarını denetledi. Pansiyonların yemekhanelerini denetleyen ekipleri, öğrencileri bir aile ortamında yetiştirmek için gayret ettiklerini söylediler. Belediye yetkilileri, "Öğrencilerimizin konakladığı okul pansiyonlarımızın yemekhane bölümlerini denetledik. Burada çalışma ve dinlenme ortamlarının hijyenik olması bizim için son derece önemi bir husus. Kentteki tüm okullara yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam edilecek" denildi.

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