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Belediye ekipleri yolda mahsur kalanları kurtardı

Hakkari Belediyesi ekipleri etkili olan kar yağışı, fırtına ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.


Biçer Mahallesi Öztunçlar semtinde yoğun kar yağışından dolayı evlerinin damı çöken ailenin durumuna bakmaya giden Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol ve beraberindeki vatandaşlar, dönüş yaptıkları sırada şiddetli fırtınaya yakalandılar. Yolda mahsur kalan Muhtar Erol, Hakkari Belediyesi Garaj Amiri Murat Gültekin'i arayarak yardım talebinde bulundu.


Bölgeye kısa sürede olaşan belediye ekipleri, fırtına ve aşırı buzlanmadan dolayı yer yer zor anlar yaşadı. Araçlarında inen belediye ekipleri, yolda kalan araçları bir taraftan itekleyerek diğer taraftan ise beraberinde getirdikleri halatı bağlamak suretiyle mahsur kalan araçları kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık bir saatlik kurtarma çalışmasının ardında içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araçlar kurtarıldı.


Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol; kar yağışı, fırtına ve yerdeki gizli buzun sürücülere zor anlar yaşattığını belirterek, kendileri ile birlikte birçok kişinin yolda kaldığını ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldıklarını ifade ederek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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