Belediye ekiplerinden bayram mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın vatandaşların bayramda mağdur olmaması için tüm ekipleri seferber ettiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Tunç, “Su arıza ekipleri mahallelerde oluşan arızları gidermek için geceli gündüzlü çalışma yürütürken, kanalizasyon ekipleri de kentin değişik mahallerinde oluşan arızaları giderdi. Yine su dağıtım ekipleri, kente su veren depolardan mahallere su akışı sağladılar. Bayramın geri kalan günlerinde de tüm ekiplerimizin çalışmaları devam edecek olup, oluşacak mağduriyetleri gidermek adına tüm ekipler teyakkuz halinde alacaktır. Bu vesileyle tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı kutluyorum” dedi.