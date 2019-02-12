Belediye ekiplerinden çatılardaki kar kütlelerini temizleme çalışması

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, olası bir duruma mahal vermemek için çatılarda biriken kar kütlelerini temizlemeye başladı.

Yüksekova ilçesinde aylardır devam eden soğuk havanın ardından iki gündür yüzünü gösteren güneş nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri de erimeye başladı. Erimeye başladığı için yere düşen ve büyük tehlike oluşturan kar kütlelerinin olası bir duruma mahal vermemesi için belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra çıktıkları çatılardaki kar kütlelerini temizlemeye başladı.