Belediye ekiplerinin 2 bin 400 rakımda içme suyu mücadelesi

Hakkari'nin Otluca köyü Golan mevkii Şeyh Musa deresine çığ düşmesi sonucu kentin bir çok mahallesine 2 gün boyunca su verilemedi. Olumsuz hava şartlarına rağmen 2 bin 400 rakıma çıkan Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ayhan Tunç ve beraberindeki ekipler, kar yağışı altında kara bata çıka su arızasını aradılar. İş makinelerini devreye girmesiyle birlikte arızalı hatları tespit eden ekip, çalışmalara başladı. Kar ve tipi yüzünden yer yer zor anlar yaşayan belediye ekibi, ateş yakarak bir taraftan ısındı diğer taraftan ise çalışmalarını sürdürdü. Yapılan 12 saatlik çalışma sonucunda arızayı gideren ekipler, kent merkezine yeniden su vermeye başladı.

Çalışmalar hakkında kısa bir açıklamada bulunan Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Ayhan Tunç, çığ nedeniyle kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan su hatlarının büyük hasar gördüğünü ifade ederek, ”12 saattir ekiplerimiz ile beraber 2 bin 400 rakımlı Şeyh Musa deresi üzerinde çalışma yapmaktayız. Ekibime ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok özverili çalıştılar ve şehre su akışını sağladılar” dedi.