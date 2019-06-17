İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye işçilerinin zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi ekipleri, yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürürken, yer yer ölümle burun buruna geliyor.


Son günlerde Hakkari kent merkezinde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için harekete geçen belediye ekiplerinin çalışması, aralıksız olarak devam ediyor. Kent merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Uyanık mezrası Şeyh Musa Türbesi yakınlarındaki içme suyu arızasını gidermek için çalışma başlatan belediye içme suyu arıza ekibi, karların erimesiyle birlikte kabuğunda çıkan Şeyh Musa Deresi'nde zor anlar yaşadılar.


Derenin içinde geçmekte olan içme suyu borularını onarmaya çalışan ekipler, akrobatlar gibi iş makinesi kepçenin ağzından derenin içine girerek içme suyu boru hattını onardılar. Akıntıya rağmen pes etmeyen belediye ekipleri, 6 saatlik çalışmanın ardından kentin içme suyu şebekesini onarmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.