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Belediye karla mücadele ekibi kaza geçirdi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi yolları açmaya çalışırken ölümden döndü.


Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kent merkezinde çalışmalarını sürdüren belediye karla mücadele ekibi, Karşıyaka Mahallesinde zor anlar yaşadı. Bir iş makinesi yoldan çıkarak uçurumdan asılı kaldı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada iş makinesi kaldığı yerden 4 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı. Kentte belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için büyük bir performans gösteren belediye karla mücadele ekibi kentin 15 değişik mahalledeki çalışmasını aralıksız olarak sürdürüyor. Geceli ve gündüzlü olarak çalışmalarına devam eden belediye ekipleri yer yer zor anlar yaşıyor.

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