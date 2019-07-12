Belediye meclis üyeleri caddeleri renklendirdi

Hakkari Belediyesinin şehir genelinde başlattığı peyzaj çalışmaları devam ederken, belediye meclis üyeleri elbirliğiyle bir yeni çalışma daha yaptı. Meclis üyeleri bu defa çarşı merkezindeki Bulvar Caddesi üzerindeki refüjlerde peyzaj çalışması yaptı.

Çalışmalarda kimi meclis üyesi ellerinde kazma kürekle toprak eşelerken kimisi de hazırlanan toprağa çiçek fidelerini dikti.

Meclis üyelerinin elbirliğiyle yürüttükleri çalışmalarda refüjlere diktikleri çiçeklerle çarşı merkezi renklendi.