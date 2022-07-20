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Belediye personeline ‘ilkyardımcı belgesi' verildi

Hakkari Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü uzman personeli tarafından verilen eğitimi başarıyla bitiren 51 belediye personeline ‘ilkyardımcı belgesi’ verildi.

Hakkari Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü uzman personeli tarafından verilen eğitimi başarıyla bitiren 51 belediye personeline ‘ilkyardımcı belgesi' verildi.


İlkyardım yönetmenliği çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Belediye personeline 2 günlük ilkyardım eğitimi verildi. İlkyardım eğitimini başarı ile bitiren 51 belediye personeli, ilkyardımcı belgesi almaya hak kazandı. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz, belediye konferans salonunda ilkyardım eğitimi alan personellerle bir araya gelerek, eğitimi başarı ile bitirenlere teşekkür ettiler.


Kasımoğlu, 51 personeli tek tek tebrik ederek ilkyardımcı belgelerini takdim etti.

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