Belediye süs havuzunda kış bakımı

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye önündeki süs havuzunun bakım ve onarımı yapılarak donmaya karşı aparatları söküldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, sabah saatlerinde havuzun suyunu boşaltarak genel bir temizlik yaptıktan sonra kapattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, su dolu havuzun soğuk havada donduğunu ve içindeki pahalı aparatların zarar gördüğünü ifade ettiler. Yetkililer, “Havuz suyunu boşalttık, önemli aparatlarını söktük. Donmaya karşı önlem alındı. Yaz aylarında ise aparatları tekrar takılarak halkın hizmetine açılacaktır” dediler.