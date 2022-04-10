İhlas Haber Ajansı

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Berçelan yolunda kar temizleme çalışması

Hakkari’de 3 bin 500 rakımda yer alan ve aşırı kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Berçelan Yaylasında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari'de 3 bin 500 rakımda yer alan ve aşırı kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Berçelan Yaylasında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Merkezden 18 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımdaki Berçelan Yaylasının yolu kar yağışı nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyor. Hakkari su kaynağının en çok sağlandığı yerlerden biri olan Berçelan Yaylasında, yer yer 10 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlemek için Karayolları 114. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma, aralıksız devam ediyor.

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