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Beyaz teyze için tüm mahalleli seferber oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde KOAH hastası Beyaz Tunç için mahalleli ve ekipler seferber oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KOAH hastası Beyaz Tunç için mahalleli ve ekipler seferber oldu.



Yüksekova Devlet Hastanesi'nde KOAH hastalığından dolayı tedavi gören Beyaz teyze, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün ekipleri ve sağlıklı çalışanlarının yardımıyla mahalleye getirildi. Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Beyaz Tunç, mahalleye getirildikten sonra ekiplerin ve tüm mahallenin yardımıyla evine kadar taşındı.


Beyaz Tunç'un yakınları ise ekiplere ve yardımcı olan tüm mahallelilere teşekkür etti.

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