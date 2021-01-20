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Beyin kanaması geçiren kadın için 3 saat süren seferberlik

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde beyin kanaması geçiren Sakine Çiri, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beyin kanaması geçiren Sakine Çiri, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.


İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yolların kapanması nedeniyle köy ve mezralarda rahatsızlanan hastaların imdadına ise karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişiyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyüne bağlı Karabağ mezrasındaki evinde rahatsızlanan Sakine Çiri'nin yakınları hemen ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ile 112 sağlık çalışanları hasta için hemen yola çıktı.


Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede 3 saat karla mücadele çalışması yapılarak mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çiri'yi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.


Sakine Çiri'nin akrabaları, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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