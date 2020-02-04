Bilişim teknolojileri öğretmenlerine farkındalık semineri

Eğitim öğretim yılı 2. dönemin ilk haftası itibarıyla arduino, robotik ve 3 boyutlu tasarım alanlarında bilişim teknolojileri öğretmenlerinin eğitimi ve bilgi paylaşımı için Gazi İlk ve Ortaokulu Laboratuvarında Bilişim Teknolojileri Semineri düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “İlimizde eşzamanlı olarak başlayan eğitimlere, il genelindeki 55 bilişim teknolojileri öğretmeni katılmaktadır. Eğitim boyunca farklı kodlama platformlarında ve robotik alanında uygulamalar gerçekleştirilecektir. Bir hafta sürecek olan eğitimler sonrasında daha önce pilot uygulaması yapılan ‘Okul Ortamlarında Kodlama/Robotik Farkındalığı Oluşturma' projesi il genelinde tüm 4. sınıflara yaygınlaştırılacaktır. Yazılım alanında tüm branş öğretmenlerimize yönelik eğitimler sunan ve geçen yıldan bugüne kadar 970 öğretmene sertifikalı kodlama ve arduino eğitimleri verilen ‘Kodla Hakkari'm' projesi de tüm hızıyla devam etmektedir” şeklinde konuştu.