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Binadan rastgele atılan saclar kazaya davetiye çıkardı

Hakkari’de 6 katlı bir binanın çatı katından rastgele aşağı atılan saclar, iş güvenliği konusunda yaşanan onca olaya rağmen halen ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakkari'de 6 katlı bir binanın çatı katından rastgele aşağı atılan saclar, iş güvenliği konusunda yaşanan onca olaya rağmen halen ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.


Çevreyolu üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katında sac değişim işi yapıldı. Binanın çatı katının yenilenmesinde çalışan işçiler, eski sacları rastgele aşağı attı. Saclar, rüzgarın da etkisiyle metrelerce uçarak karşı binanın duvarlarına çarpıp yere düştü. Metrelerce yüksekten tek tek atılan saclar yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden olurken, işçiler kameralara ve tepkilere rağmen işlerine devam etti.

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