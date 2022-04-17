İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı

Hakkari’de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı.

Hakkari'de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi'ndeki Sanayi yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.