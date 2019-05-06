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Bitkin bulunan tilki doğal ortamına bırakıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir hafta önce bitkin halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir hafta önce bitkin halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.


İlçenin Güngör Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunarak yetkililere teslim edilen tilki, Yüksekova Belediyesi veteriner ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediye Veterineri Hekim Kaçan, “Yüksekova Belediyesine gelen ihbarla tilkiyi güçsüz düşmüş bir şekilde teslim aldık. Besin ihtiyacını karşılamak için şehir merkezine inmiş. Biz alıp rehabilitasyon merkezine götürdük. İlk müdahaleyi sağladık. Bir haftalık tedavi sürecinden sonra bugün iyi olduğunu düşünerek doğal yaşam alanına geri bıraktık” dedi.

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