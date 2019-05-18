Bitlis Müftüsü Geylani Hakkâri gecelerine katıldı

Ramazan ayı Vaaz ve İrşat Faaliyetleri kapsamında Hakkari'ye gelen Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve imamlarla birlikte Hakkari gecelerine katıldı.

5 yıl boyunca görev yaptığı Hakkari'de herkesin gönlünde taht kuran sevilen ve sayılan Hakkari'nin eski İl Müftüsü Faysal Geylani, 2017 yılında Bitlis İl Müftülüğüne atandı. Müftü Geylani Ramazan ayı Vaaz ve İrşat Faaliyetleri kapsamında geldiği Hakkari'de Ramazan gecelerine katılarak H. Sait Camiinde, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, müftülük şube müdürleri, imamlar ve vatandaşlarla birlikte sohbet ettiler. Çay içip sohbet eden din görevlilerine müftülük çalışanları tarafından yörede en çok tüketilen ve her dede deva olan yayla muzu olarak bilinen uşkun ikramı edildi. Güzel vaaz ve sohbetleri ile imamlara güzel bir gece yaşatan Müftü Geylani, misafirperverliğinden dolayı Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve personeline teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi