“Biz Anadolu'yuz” projesikapsamında öğrenciler Hakkari'ye geldi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında Van'dan Hakkari'ye gelen öğrenciler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Akbıyık, projenin amacının ülkedeki çocukların farklı kültürleri ve kentleri görmek olduğunu söyledi. Proje kapsamında daha önce uzak şehirlerden öğrencilerin geldiğini, ancak pandemiden dolayı bu defa yakın bir şehirden misafirleri olduğunu belirten Akbıyık, "Hakkari sizleri en güzel şekilde 3 gün boyunca misafir edecek. Hakkari, Türkiye'nin ender güzelliklerine sahip yerlerinden biri. Umarım burada çok güzel vakit geçirip, yeni arkadaşlıklar edinirsiniz. Hakkarililer misafirperverdir. Sizi en güzel şekilde ağırlayacaklardır" dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Akbıyık, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Hakkari'ye gelen 12-15 yaş aralığındaki 40 öğrenci, 4 lider ve 4 öğretmen, kentte 3 gün çeşitli etkinliklere katılacak.