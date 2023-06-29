Boğazına kemik takılan kedi kurtarıldı

Hakkari'de boğazına kemik parçası takılan kedi, veteriner ekibinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayat kurtarmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Geçitli bölgesinde belediye kliniğine getirilen bir köpeğin yapılan muayenesinde, toksikoloji semptomları gören ekipleri köpeği tedavi altına aldı. Yine Bağlar Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaşın ihbarı sonucu olay yerine giden ekipler, boğazına kemik parçası takılan kediyi kliniğe aldı. Burada gerekli müdahaleyi yapan ekipler, kemik parçasını çıkardıktan sonra kediyi müşahede altına aldı.

Belediye veteriner ekibi, bir yıl önce de bir kediye kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürmeyi başarmıştı.