Bölge birincisi Hakkari'den

ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması”nın bölge finaline katılan Hakkarili öğrenci birinci geldi.

Anadolu imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen “4. Bölge Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması”nın bölge finali Mardin'de yapıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve farklı illerden 9 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yarışmanın sonunda bölge birincisi, Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Levent Çiftçi oldu.

DİKA konferans salonunda gerçekleşen ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın da bir konuşma yaptığı yarışmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.