Bölge şampiyonlardan Vali Akbıyık'a ziyaret

Van'da yapılan halk oyunları yarışmasında birinci olan Colemerg Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Van'da yapılan Halk Oyunları Bölge Yarışmasında gençler kategorisinde bölge şampiyonu olarak önümüzdeki günlerde Türkiye şampiyonasına katılacak olan Colemerg Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbışık, halk oyunları ekibini tebrik ederek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

Ziyarette Halk Oyunları İl Temsilcisi Sıtkı Zerek ve Colemerg Spor Kulübü Başkanı Adil Adıyaman da hazır bulundu.