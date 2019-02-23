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Boru patladı, içme suyu metrelerce havaya fışkırdı

Hakkari’de borunun patlaması sonucu içme suyu metrelerce havaya fışkırdı.

Hakkari'de borunun patlaması sonucu içme suyu metrelerce havaya fışkırdı.


Karşıyaka Mahallesi'ndeki içme suyu borusu patladı. Tazyikli çıkan su metrelerce yükseldi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Hakkari Belediye Belediyesi ekipleri, içme suyu patlağına müdahalede bulundular. Dondurucu havaya rağmen ekipler, içme suyu patlağına müdahale ederek kaynak yaptılar.


Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya, 6 ayrı noktada meydana gelen içme suyu arızalarını giderdiklerini söyledi. Kızılkaya, “Hakkari Otluca köyü Golan içme suyu ishale hattından gelmekte olan 355 milimetre çapındaki boru arıza verdi. Ekiplerimiz hemen borudaki çatlağı gidermek için kaynak çalışmalarına başladı. Onarım çalışması devam etmektedir” dedi.

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