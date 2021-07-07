Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir inşaat alanında bulunan briketler arasında sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İş yerine doğru giden Ferhat Yiğit adlı vatandaş, inşaat alanında yavru köpeğin mahsur kaldığını görünce hemen Yüksekova Belediye İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, esnaf Ferhat Yiğit'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

İş yerine giderken yavru köpeğin mahsur kaldığını fark ettiğini dile getiren Ferhat Yiğit, “Yoldan geçerken yavru köpeğin briketler arasında sıkıştığını gördüm. Bende hemen itfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar hemen geldiler ve hummalı bir çalışmayla hayvanı bulunduğu yerden çıkardılar. Yavru köpeğin durumu iyi, şimdi ekipler barınağa götürecekler. Çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.