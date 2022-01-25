Burası Sibirya değil Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle binaların dış cepheleri buzla kaplandı, çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 5 metreyi buldu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla ilçe adeta buz kesti. Sibirya'yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor. Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu 5 metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor. Yüksekova Belediyesi, Karayolları 117. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Son yılların en çetin kışını yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, soğuk havaların günlük yaşamı da etkilediğini ifade ettiler. Vatandaşlardan Adnan Atalay, “Bu soğuklarla beraber buz sarkıtlarının boyu metrelerce uzamış. Diğer tarafta ise ilçenin içinden geçen dere donmuş. Kış mevsimiyle beraber ilçemizde hava kirliliği de artmış durumda. İnşallah bu zor günler de geçer. Allah herkesin yardımcı olsun” dedi.